Концерт Backstreet Boys в Астане: казахстанцев предупредили о жестком условии при покупке билетов
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Казахстанцев, которые хотят попасть на концерт Backstreet Boys в Астане, предупредили, что вернуть или обменять билеты будет невозможно, передает NUR.KZ.
Компания по продаже билетов на концерт группы Backstreet Boys в Астане напомнила, что старт продаж запланирован на 15 июля. Сообщается, что продажи будут организованы с применением электронной очереди.
Кроме того, на одну электронную почту и номер телефона можно будет купить не более 10 билетов. После покупки казахстанцы получат ваучер, а с 17 сентября сами билеты с QR-кодом будут отправлены на указанную почту.
"Билеты на концерт группы Backstreet Boys являются полностью невозвратными и не подлежат обмену. Пожалуйста, учитывайте это при покупке билетов", - указано в сообщении.
Концерта Backstreet Boys в Казахстане
Ранее стало известно, что 21 сентября в столице Казахстана состоится выступление американского бойз-бенда Backstreet Boys. Концерт пройдет на стадионе "Астана арена".
До этого группа также официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября.
Вскоре стало известно, что казахстанцы смогут купить билеты 10 способами оплаты, в том числе в рассрочку. Цена билетов будет начинаться от 40 тыс. тенге.
После организаторы объяснили, в чем заключается выгода для Казахстана от выступления группы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2264676-koncert-backstreet-boys-v-astane-kazahstancev-predupredili-o-zhestkom-uslovii-pri-pokupke-biletov/
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