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    Казахстанка подала в суд на "Правительство для граждан" из-за регистрации по ее адресу

    Опубликовано:

    ЦОН
    ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Жительница Кызылординской области обнаружила, что по ее адресу было зарегистрировано некое ТОО, поэтому обратилась в суд, чтобы оспорить действия госкорпорации "Правительство для граждан", передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, жилой дом был зарегистрирован за жительницей Кызылординской области в 2017 году.

    Установлено, что недвижимое имущество в селе Тугускен является общей совместной собственностью истца и ее супруга. Однако в 2023 году по указанному адресу было зарегистрировано товарищество в качестве юридического лица.

    Истец утверждает, что не знала о существовании ТОО и его руководителях, не давала согласия на регистрацию, ее супруг, имеющий II группу инвалидности, тоже по состоянию здоровья не мог участвовать в этом процессе. Она полагает, что регистрация ТОО была осуществлена на основании фиктивного документа.

    В суде представитель госкорпорации "Правительство для граждан" пояснила, что сведения об изменении адреса ТОО вносились автоматически - на основании электронного уведомления - в соответствии с Законом "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств".

    По данным управления Департамента Комитета государственных доходов по Кызылординской области, ТОО не сдавало налоговую отчетность и не зарегистрировало кассовый аппарат, что свидетельствует о его фактическом несуществовании по адресу регистрации.

    В ходе судебного разбирательства было установлено, что при изменении адреса товарищества не было получено согласие собственников недвижимости, по адресу которой производилась регистрация - ни с использованием электронной цифровой подписи, ни в нотариально удостоверенной форме.

    Более того, по заявлениям истца и свидетелей было подтверждено, что ТОО по зарегистрированному адресу не осуществляло деятельность.

    В результате специализированный межрайонный административный суд Кызылординской области признал регистрацию ТОО по указанному адресу незаконной и отменил ее.

    Суд также вынес частное постановление о необходимости привлечения внимания руководителя Кызылординского филиала госкорпорации "Правительство для граждан" к нарушениям, допущенным сотрудниками Жанакорганского районного отдела этого филиала.

    В декабре 2024 года в прокуратуре Астаны заявили, что госкорпорация "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестиционных проектов, отказывая в регистрации актов ввода в эксплуатацию. По данным надзорного органа, отказы основывались исключительно на отсутствии слова "эксплуатация" в целевом назначении земельного участка. Действия госкорпорации признали неправомерными, а требования - необоснованными.

    В Астане мужчина подал в суд на Министерство просвещения, чтобы оспорить действия конкурсной комиссии на должность гендиректора центра и с требованием провести новый конкурс. Его иск удовлетворили.

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