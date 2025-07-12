Акимат Алматы опубликовал новый список ЖК, где не рекомендуется покупать квартиры

Акимат Алматы опубликовал обновленный список ЖК, где не рекомендуется покупать недвижимость. Сюда же вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато, передает NUR.KZ.

По актуальной информации, опубликованной на официальном сайте акимата Алматы, список состоит из 28 жилых комплексов.

Алатауский район

1. ЖК "Питтсбург" - мкр. Дархан, ул.Сабатаева, 24;

2. МЖК "Достар Deluxe" - мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район

3. ЖК "Auezov Apartaments" - ул. Карасай батыра, 183/19;

4. ЖК "Tole bi Residence" - ул. Аносова, 103 Б;

5. ЖК "Кабанбай батыр" - в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;

6. ЖК "M-Park" 2 очередь - ул. Ауэзова, 2/8;

Бостандыкский район

7. ЖК "Швейцария" - мкр.Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;

8. Клубный дом "Rich" - мкр. Мирас, 24/1, 24/2;

9. ЖК "7 Avenue" - мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;

10. МЖД (без названия) - мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;

11. ЖК "Evim novo" - мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;

12. ЖК "Barakat" - мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;

13. ЖК "Montblanc" - мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;

14. Строительство жилых домов - ПК Горный Гигант, уч. 596/4;

15. Садовые дома - ПК Жанару, уч. 556;

16. ЖК "Alatau park" - мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;

17. МЖК "Баганашыл" - с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.

Медеуский район

18. Клубный дом "Sky Club House" - ул. Фонвизина, 28;

19. Клубный дом "Maison" - ул. Шашкина, 42/1;

20. Клубный дом "Pine Hill Residence" - ул. 2, уч. 33;

21. Клубный дом "Alma Garden" - ул. 6, уч. 7, 9;

22. МЖД (без названия) - ул. Нурмагамбетова, 374/1;

22. Клубный дом "Compositor" - ул. Жамакаева, уч. 108.

Наурызбайский район

24. ЖК "Люксембург" - мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;

25. ЖК "Flora" - мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;

26. ЖК "Lantana" - Большой алматинский сельский округ;

27. ЖК "Французский дом" - мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;

28. МЖК (без названия) - ул. Кенесары хана, уч. 98;

"Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации.

Стоит отметить, что в список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления градостроительного контроля, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов", - отметили в ведомстве.

В акимате настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля Алматы: +7 705 89 66 000.

Напомним, в ноябре 2024 года акимат Алматы публиковал список ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры. Он состоял из 36 жилых комплексов.

А предыдущий список нерекомендуемых к покупке объектов недвижимости акимат Алматы публиковал в июне прошлого года. Он состоял из 45 жилых комплексов.

В июне этого года стало известно, что в южной столице сносят ЖК Orda City. Ранее он фигурировал в списках нерекомендуемых для покупки квартир жилых комплексов.

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