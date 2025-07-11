Акмолинка обиделась на родных из-за ресниц и целый день не ела, а ночью исчезла
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В Акмолинской области женщина обиделась на семью, после чего оказалась от еды и общения, а затем ночью ушла из дома. К счастью, ее нашли живой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации пресс-службы ведомства, 8 июля 2025 года в отдел полиции Буландынского района поступило заявление от 23-летней жительницы села об исчезновении ее тети, которая около 02:30 ночи покинула двор дома и не вернулась.
По словам родственников, женщина является инвалидом II группы, имеет особенности здоровья: у нее нарушен слух, наблюдается задержка речи. Несмотря на это, женщина ведет активный образ жизни: самостоятельно посещает магазин, гуляет, общается с родными.
"До исчезновения она обиделась на семью - близкие пообещали, но не смогли своевременно сопроводить ее к мастеру для наращивания ресниц перед предстоящим торжеством.
После этого она целый день провела во дворе, отказывалась от еды и общения. Последний раз ее видели около полуночи сидящей во дворе. Когда около 2:30 ночи родственники вновь вышли на улицу, женщины уже не было. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому семья обратилась за помощью", - рассказали в ДП Акмолинской области.
По тревожному сообщению незамедлительно был поднят личный состав отдела полиции. Стражи порядка провели проверку: обследовали населенный пункт, дачные массивы, гостиницы, места массового скопления людей, а также опросили таксистов и водителей общественного транспорта.
Спустя почти сутки непрерывных поисков (около 4 часов утра следующего дня) пропавшую обнаружили в одном из заброшенных строений на окраине населенного пункта.
Департамент полиции поблагодарил всех, кто оказал содействие в поиске, и напомнил, что при первых признаках исчезновения близкого человека важно не терять время и незамедлительно обращаться за помощью в правоохранительные органы.
Ранее казахстанка заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы. Оказалось, что она работала в одном из заведений общепита в южной столице.
А пропавшую в Карасайском районе Алматинской области 18-летную девушку нашли у родственников. Ее передали родителям. После установления местонахождения пропавшей полицейские провели профилактическую беседу с ней и ее родителями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264355-akmolinka-obidelas-na-rodnyh-iz-za-resnic-i-celyy-den-ne-ela-a-nochyu-ischezla/
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