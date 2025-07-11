Акмолинка обиделась на родных из-за ресниц и целый день не ела, а ночью исчезла

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Акмолинка обиделась на родных из-за ресниц и целый день не ела, а ночью исчезла

    Опубликовано:

    Женщина сидит на лавочке
    Женщина. Иллюстративное фото: SteveLuker/Getty Images

    В Акмолинской области женщина обиделась на семью, после чего оказалась от еды и общения, а затем ночью ушла из дома. К счастью, ее нашли живой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

    По информации пресс-службы ведомства, 8 июля 2025 года в отдел полиции Буландынского района поступило заявление от 23-летней жительницы села об исчезновении ее тети, которая около 02:30 ночи покинула двор дома и не вернулась.

    По словам родственников, женщина является инвалидом II группы, имеет особенности здоровья: у нее нарушен слух, наблюдается задержка речи. Несмотря на это, женщина ведет активный образ жизни: самостоятельно посещает магазин, гуляет, общается с родными.

    "До исчезновения она обиделась на семью - близкие пообещали, но не смогли своевременно сопроводить ее к мастеру для наращивания ресниц перед предстоящим торжеством.

    После этого она целый день провела во дворе, отказывалась от еды и общения. Последний раз ее видели около полуночи сидящей во дворе. Когда около 2:30 ночи родственники вновь вышли на улицу, женщины уже не было. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому семья обратилась за помощью", - рассказали в ДП Акмолинской области.

    По тревожному сообщению незамедлительно был поднят личный состав отдела полиции. Стражи порядка провели проверку: обследовали населенный пункт, дачные массивы, гостиницы, места массового скопления людей, а также опросили таксистов и водителей общественного транспорта.

    Спустя почти сутки непрерывных поисков (около 4 часов утра следующего дня) пропавшую обнаружили в одном из заброшенных строений на окраине населенного пункта.

    Департамент полиции поблагодарил всех, кто оказал содействие в поиске, и напомнил, что при первых признаках исчезновения близкого человека важно не терять время и незамедлительно обращаться за помощью в правоохранительные органы.

    Ранее казахстанка заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы. Оказалось, что она работала в одном из заведений общепита в южной столице.

    А пропавшую в Карасайском районе Алматинской области 18-летную девушку нашли у родственников. Ее передали родителям. После установления местонахождения пропавшей полицейские провели профилактическую беседу с ней и ее родителями.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.