Акмолинка обиделась на родных из-за ресниц и целый день не ела, а ночью исчезла

В Акмолинской области женщина обиделась на семью, после чего оказалась от еды и общения, а затем ночью ушла из дома. К счастью, ее нашли живой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 8 июля 2025 года в отдел полиции Буландынского района поступило заявление от 23-летней жительницы села об исчезновении ее тети, которая около 02:30 ночи покинула двор дома и не вернулась.

По словам родственников, женщина является инвалидом II группы, имеет особенности здоровья: у нее нарушен слух, наблюдается задержка речи. Несмотря на это, женщина ведет активный образ жизни: самостоятельно посещает магазин, гуляет, общается с родными.

"До исчезновения она обиделась на семью - близкие пообещали, но не смогли своевременно сопроводить ее к мастеру для наращивания ресниц перед предстоящим торжеством.

После этого она целый день провела во дворе, отказывалась от еды и общения. Последний раз ее видели около полуночи сидящей во дворе. Когда около 2:30 ночи родственники вновь вышли на улицу, женщины уже не было. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому семья обратилась за помощью", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По тревожному сообщению незамедлительно был поднят личный состав отдела полиции. Стражи порядка провели проверку: обследовали населенный пункт, дачные массивы, гостиницы, места массового скопления людей, а также опросили таксистов и водителей общественного транспорта.

Спустя почти сутки непрерывных поисков (около 4 часов утра следующего дня) пропавшую обнаружили в одном из заброшенных строений на окраине населенного пункта.

Департамент полиции поблагодарил всех, кто оказал содействие в поиске, и напомнил, что при первых признаках исчезновения близкого человека важно не терять время и незамедлительно обращаться за помощью в правоохранительные органы.

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