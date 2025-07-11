Пострадавшие от урагана жители Аксу взяли время на раздумья

В акимате Аксу состоялась встреча с жителями домов по ул. Алтынсарина, 4 и 4/1, пострадавших в результате ураганного ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова на встрече жителям были представлены результаты строительной экспертизы, а также обсуждены варианты дальнейшего восстановления жилых домов.

Предложены три возможных варианта:

восстановление домов путем усиления и укрепления конструкций и монтажа деревянных перекрытий. Срок выполнения работ: 1,5-2 месяца; снос второго этажа согласно технической экспертизе с последующим полным восстановлением плит перекрытий. Срок выполнения работ: 7-8 месяцев; отказ от своих квартир с последующим восстановлением в очереди до момента получения другого жилья.

"Жители внимательно выслушали все предложения и взяли время на обдумывание. После чего в срок до 15 июля состоится повторная встреча, на которой будет утверждено принятое жильцами решение", - заявили в акимате Аксу.

Напомним, 19 июня штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Также стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

Из-за стихии в трех городах (Павлодар, Экибастуз, Аксу) и ряде районов области вводили режим ЧС. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена социальная помощь в размере почти 400 тыс. тенге.

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