"Геолокация не определялась": туристок искали спасатели на пике Фурманова в горах Алматы

Две девушки поднялись на пик Фурманова в горах Алматы и не смогли самостоятельно спуститься. На помощь туристкам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня спасателям поступила информация о двух девушках, которые утром поднялись на пик Фурманова и не могут самостоятельно спуститься. Связь с ними отсутствовала, а геолокация не определялась, сообщает МЧС.

"Для проведения поисково-спасательной операции выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Спасатели начали подъем пешим ходом с ущелья Кимасар в сторону предполагаемого местонахождения девушек.

На поляне Энтузиастов были обнаружены гражданки 2007 и 2006 года рождения, которые из-за ухудшения погодных условий - в районе прошел сильный дождь - не смогли продолжить маршрут. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели начали их спуск к подножию", - сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям и слаженной работе спасателей РОСО МЧС РК операция завершилась благополучно.

Ранее в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.

Также в мае спасатели провели поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

В феврале четверо подростков заблудились при спуске с гор в Алматинской области и не смогли самостоятельно найти путь обратно. Спасатели обнаружили заблудившихся подростков и оказали необходимую помощь.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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