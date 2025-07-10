Пенсионер, 14 лет копивший на паломничество, отдал все деньги детям в Павлодаре

В Павлодаре 93-летний Сагадат Жумабаев много лет собирался в Мекку и копил деньги, но вместо этого решил передать все средства детям, передает irbistv.kz.

Сагадату Жумабаеву почти 94 года. Он всегда мечтал совершить паломничество в Мекку, ведь это священный долг каждого мусульманина. После смерти жены мужчина волею судьбы оказался в доме престарелых, тогда хадж придал новый смысл его жизни.

С 2011 года пенсионер стал откладывать на поездку. Но когда собрал необходимую сумму, понял, что слишком стар.

"Мне часто снится моя мама, поэтому я решил отдать накопленные деньги матерям больных детей. Хочу помочь им, потому что им очень тяжело: их дети постоянно плачут, из-за этого женщины не могут спать по ночам, не могут выйти на улицу", - говорит Сагадат Жумабаев.

Одинокий аташка со своей небольшой пенсии накопил 3 млн 600 тыс. тенге. Эти деньги он отдал 30 детям-инвалидам - по 120 тысяч каждому. Им от полутора до 15 лет, диагнозы у всех разные. Мамы, привыкшие рассчитывать только на себя, были тронуты до слез.

"Это, знаете, огромный вклад для таких семей, как мы, потому что реабилитационные меры требуют огромных затрат. Естественно, такая помощь очень важна для нас. Хочется выразить огромную благодарность.

Благодаря таким людям веришь в добро и понимаешь, что все-таки еще существуют добрые люди, которые хотят помочь таким людям, которые сопереживают, пытаются всячески поддержать. Это очень ценно", - отметила мама особенного ребенка Асель Толеуханова.

Сагадат Жумабаев пожелал всем детям здоровья, а их родителям - терпения. Он искренне рад, что его деньги будут потрачены на благое дело и принесут пользу. В знак благодарности родители подарили ему шапан.

Позже главный имам ДУМК по Павлодарской области Жолдас Бертымуратов на своей странице в Instagram сообщил, что 93-летнему жителю дома престарелых, отказавшемуся от поездки в Мекку ради помощи детям, подарили путевку на хадж. Также пенсионеру пообещали предоставить сопровождающего.

"Если будет сопровождение, с радостью совершу хадж - мечту всей жизни", - заявил аксакал и поблагодарил всех, кто решил его поддержать.

Ранее сообщалось, что за год работы кризисного центра в Темиртау кров и поддержку получили 56 семей, в которых воспитываются 111 детей. Девять человек смогли найти работу и затем самостоятельно арендовать жилье, две женщины начали новую жизнь, создав другие семьи.

А благодаря полицейскому россиянка нашла свою маму спустя 59 лет в Астане. Как оказалось, в марте этого года на рабочий номер опорного пункта обратилась 59-летняя гражданка РФ с просьбой помочь в поисках своей матери. Полицейский сумел найти родственницу. Женщина, которая годами искала маму, бросила все и приехала в Казахстан. Она выразила огромную благодарность в адрес департамента полиции.

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