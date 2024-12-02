Двум женщинам помогли начать новую жизнь и создать семьи в Темиртау

Государственный кризисный центр Темиртау за год работы оказал поддержку 56 семьям, в которых воспитываются 111 детей. Центр продолжает расширять спектр соцуслуг, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, кризисному центру Темиртау по оказанию социальной помощи исполнился год.

За это время кров и поддержку получили 56 семей, в которых воспитываются 111 детей. Девять человек смогли найти работу и затем самостоятельно арендовать жилье, две женщины начали новую жизнь, создав другие семьи.

Центр предоставляет специальные социальные услуги людям и семьям, столкнувшимся с угрозой жестокого обращения и насилия. Среди получателей помощи - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшие от жестокого обращения, чрезвычайных ситуаций или состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Центр рассчитан на 50 мест. Он располагается в двухэтажном здании площадью более тысячи квадратных метров, включает 16 жилых комнат, комнату отдыха и игровую зону для малышей, столовую, кухню и медкабинет.

Подопечным предоставляется пятиразовое питание и помощь квалифицированных специалистов: психологов, юристов, врачей, соцработников и инструкторов по трудотерапии.

"Мы гордимся тем, что смогли запустить два важных направления. В октябре начал работу Центр поддержки семьи, главная задача которого - предотвращать сложные ситуации, выявляя их на ранних стадиях.

А уже с ноября у нас заработала мобильная группа, которая оперативно реагирует на вызовы. Эти инициативы позволяют нам оказывать помощь адресно и эффективно, помогая семьям быстрее вернуться к стабильной жизни", - отметила директор кризисного центра Асель Набиева.

Ранее сообщалось, что в Караганде открылся Центр поддержки жертв бытового насилия, который предоставляет временное проживание и помощь пострадавшим женщинам. В центре оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь. Помещение рассчитано на 14 человек.

А в Актобе в октябре открылось новое медицинское учреждение для детей. Реабилитационный центр будет бесплатно принимать 125 детей с особыми потребностями. Объект оснащен современным оборудованием.