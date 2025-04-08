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Россиянка нашла свою маму спустя 59 лет в Астане (видео)

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Встреча мамы и дочери
Встреча мамы и дочери. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейский помог россиянке найти свою маму спустя 59 лет - женщинам удалось встретиться, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Казахстана.

Встречу мамы и дочери организовал майор полиции участковый инспектор Бахытжан Сарманов.

Как оказалось, в марте этого года на рабочий номер опорного пункта обратилась 59-летняя гражданка РФ с просьбой помочь в поисках своей матери. Полицейский сумел найти родственницу женщины.

Женщина, которая годами искала маму, бросила все и приехала в Казахстан.

Она выразила огромную благодарность в адрес департамента полиции и пожелала всем полицейским успехов в службе.

"Я даже обращалась в передачу, которая занимается поиском людей, но оттуда не было никакой информации. А Бахытжан Сарманов оперативно нашел моих родственников. Как иностранная гражданка, я была впечатлена внимательностью и бдительностью сотрудников казахстанской полиции", - поделилась радостью россиянка.

Сам Бахытжан Сарманов считает, что просто выполнял свою ежедневную работу и свой служебный долг.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234126-iskala-59-let-rossiyanka-nashla-svoyu-mamu-v-astane-video/