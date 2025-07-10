Дикие животные окружили туристок в Алматинской области (видео)

Туристки из России спускались с урочища Кок-Жайлау и встретили стаю диких кабанов. Завершить маршрут женщинам удалось при помощи спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

Сообщается, что две гражданки Российской Федерации 9 июля в 18:45 позвонили на пульт Службы спасения города Алматы "109". Женщины рассказали, что путь им преградила стая диких кабанов.

"Сразу после получения координат с поста "БАУ" на место выехал дежурный экипаж: 5 спасателей и 1 единица техники. По состоянию на 20:24 спасатели установили визуальный контакт с туристками. Ориентировочное время для завершения операции - 30-40 минут", - сообщили в Службе спасения.

Отмечается, что жизни и здоровью женщин ничего не угрожает.

Спасатели напоминают, при выходе в горы нужно учитывать не только погодные условия и физическую нагрузку, но и возможные встречи с дикими животными. В случае опасности - незамедлительно обращаться по номеру 109.

Напомним, в январе в Сети появилось видео со стаей кабанов неподалеку от дороги, по словам автора, близ села Отемис, в 40 километрах от столицы.

А в прошлом году кабаны и косули попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке. В Комитете лесного хозяйства и природного мира по этому поводу отметили, что факт подтверждает богатство и разнообразие природы региона.

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