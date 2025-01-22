Стаю кабанов сняли на видео недалеко от Астаны

В Сети появилось видео со стаей кабанов неподалеку от дороги, по словам автора, близ села Отемис, в 40 километрах от столицы, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Astanovka98. По словам очевидца, кабанов близ села Отемис (40 км от столицы) много, а на видео попала только пятерка. Он отмечает, что в этих же местах дети возвращаются пешком из школы.

"Впервые видим, чтобы они вышли на дорогу и в деревню, да еще и в таком количестве", - добавляет подписчик.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство экологии с просьбой прокомментировать удивившее казахстанцев поведение животных.

Ранее в конце декабря прошлого года кабаны и косули попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке. В Комитете лесного хозяйства и природного мира по этому поводу отметили, что факт подтверждает богатство и разнообразие природы региона.

А в октябре казахстанца осудили за то, что он без соответствующего разрешения произвел отстрел дикого кабана. Согласно расчету сумма причиненного государству ущерба составила 1 293 750 тенге - суд постановил удовлетворить иск в полном объеме.