Кабаны и косули попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке

На фотоловушки в Чарынском государственном нацпарке удалось запечатлеть косуль и кабанов, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

В Telegram-канале комитета сообщили, что в Сартогайской зоне Чарынского государственного национального природного парка фотоловушки запечатлели кабанов и косуль.

"Животные попали в кадр, что подтверждает богатство и разнообразие природы региона.

Чарынский национальный парк занимает особое место среди природоохранных территорий Казахстана. Регулярный мониторинг с использованием фотоловушек помогает выявлять представителей фауны, оценивать состояние экосистемы и планировать природоохранные меры", — рассказали в комитете.

Напомним, несколько дней назад мы писали, что среднеазиатская выдра впервые попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке.

В ноябре сообщалось, что фотоловушки зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяли дикого кабана (Sus scrofa) и косулю (Capreolus capreolus).

Добавим, что согласно информации на сайте Чарынского нацпарка, он имеет статус природоохранного и научного учреждения республиканского значения.

Парк был создан в целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Алматинской области, имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и рекреационную ценность.

Существующая территория парка, расположена в Уйгурском, Енбекшиказахском и Кегенском районах Алматинской области.