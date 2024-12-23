Кабаны и косули попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
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На фотоловушки в Чарынском государственном нацпарке удалось запечатлеть косуль и кабанов, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
В Telegram-канале комитета сообщили, что в Сартогайской зоне Чарынского государственного национального природного парка фотоловушки запечатлели кабанов и косуль.
"Животные попали в кадр, что подтверждает богатство и разнообразие природы региона.
Чарынский национальный парк занимает особое место среди природоохранных территорий Казахстана. Регулярный мониторинг с использованием фотоловушек помогает выявлять представителей фауны, оценивать состояние экосистемы и планировать природоохранные меры", — рассказали в комитете.
Напомним, несколько дней назад мы писали, что среднеазиатская выдра впервые попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке.
В ноябре сообщалось, что фотоловушки зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяли дикого кабана (Sus scrofa) и косулю (Capreolus capreolus).
Добавим, что согласно информации на сайте Чарынского нацпарка, он имеет статус природоохранного и научного учреждения республиканского значения.
Парк был создан в целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Алматинской области, имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и рекреационную ценность.
Существующая территория парка, расположена в Уйгурском, Енбекшиказахском и Кегенском районах Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203821-kabany-i-kosuli-popali-v-fotolovushku-v-charynskom-nacparke-video/