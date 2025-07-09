Добиравшиеся до Балхаша на авто казахстанцы столкнулись с неожиданной проблемой
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Казахстанцы, решившие добраться до Балхаша своим ходом, столкнулись с неожиданной проблемой - вдоль трассы практически нет автозаправок, передает сайт телеканала КТК.
Самым популярным направлением внутреннего туризма в минувшие выходные стало озеро Балхаш. Там за три дня приняли рекордное количество отдыхающих, похвастались в акимате.
Однако для самих гостей путь по новому автобану обернулся испытанием: почти на 400 километров пути Караганда – Балхаш всего две заправки. Но даже на них не каждому повезло купить бензин. Машины собирались в вереницы. Водителям пришлось часами ждать подвоза.
На самих станциях рассказали о перебоях с поставками топлива из-за ремонта на Павлодарском НПЗ. Однако главной причиной называют рекордный поток туристов. За три жарких дня в Балхаше отдохнуло больше 60 тысяч человек. И основная часть добиралась на машинах.
Озеро стало привлекательнее благодаря новому автобану, его строительство длилось несколько лет. А вот инфраструктура пока не налажена. До этого водители жаловались на отсутствие туалетов по пути. А теперь отдыхающим не хватает еще и заправок.
В профильном ведомстве заверяют, запасов бензина в регионе достаточно. Возможно, местные власти просто не подготовились к повышенному спросу.
"На отдельных АЗС, в частности на Балхашском направлении, в прошедшие дни наблюдалось краткосрочное увеличение спроса на бензин АИ-95. Это было связано с высоким для этого периода потоком туристического и транзитного автотранспорта. Для оперативного удовлетворения возросшего спроса были незамедлительно направлены дополнительные объемы топлива сверх утвержденного плана", - заявили в Минэнерго.
Источник: КТК
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263416-dobiravshiesya-do-balhasha-na-avto-kazahstancy-stolknulis-s-neozhidannoy-problemoy/
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