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    Добиравшиеся до Балхаша на авто казахстанцы столкнулись с неожиданной проблемой

    Опубликовано:

    Трасса Караганда-Балхаш
    Трасса Караганда-Балхаш. Фото: t.me/qazavtojol

    Казахстанцы, решившие добраться до Балхаша своим ходом, столкнулись с неожиданной проблемой - вдоль трассы практически нет автозаправок, передает сайт телеканала КТК.

    Самым популярным направлением внутреннего туризма в минувшие выходные стало озеро Балхаш. Там за три дня приняли рекордное количество отдыхающих, похвастались в акимате.

    Однако для самих гостей путь по новому автобану обернулся испытанием: почти на 400 километров пути Караганда – Балхаш всего две заправки. Но даже на них не каждому повезло купить бензин. Машины собирались в вереницы. Водителям пришлось часами ждать подвоза.

    На самих станциях рассказали о перебоях с поставками топлива из-за ремонта на Павлодарском НПЗ. Однако главной причиной называют рекордный поток туристов. За три жарких дня в Балхаше отдохнуло больше 60 тысяч человек. И основная часть добиралась на машинах.

    Озеро стало привлекательнее благодаря новому автобану, его строительство длилось несколько лет. А вот инфраструктура пока не налажена. До этого водители жаловались на отсутствие туалетов по пути. А теперь отдыхающим не хватает еще и заправок.

    В профильном ведомстве заверяют, запасов бензина в регионе достаточно. Возможно, местные власти просто не подготовились к повышенному спросу.

    "На отдельных АЗС, в частности на Балхашском направлении, в прошедшие дни наблюдалось краткосрочное увеличение спроса на бензин АИ-95. Это было связано с высоким для этого периода потоком туристического и транзитного автотранспорта. Для оперативного удовлетворения возросшего спроса были незамедлительно направлены дополнительные объемы топлива сверх утвержденного плана", - заявили в Минэнерго.

    Источник: КТК

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