Казахстанец согласился каждый месяц платить жене по 15 тыс. тенге

В Байконуре мужчина согласился платить жене 15 тыс. тенге в месяц до достижения их ребенком трехлетнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец обратилась в городской суд Байконура с иском о взыскании с ответчика алиментов на свое содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста, заявив, что ответчик добровольно не оказывает материальной помощи. Просила взыскать алименты в размере 10 МРП ежемесячно до достижения ребенком трех лет.

Согласно ст.147 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" супруги обязаны материально поддерживать друг друга, а в случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет супруга в период беременности и в течение 3-х лет со дня рождения общего ребенка.

В ходе проведения примирительных процедур стороны заключили медиативное соглашение. Ответчик обязался выплачивать супруге алименты на содержание до 20 числа каждого месяца в размере 15 000 тенге до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Производство по гражданскому делу прекращено.

Ранее с жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги, которая сидит с двумя детьми. Она потребовала свыше 300 тыс. тенге, но суд назначил более скромную сумму - 58 980 тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Жителя Шымкента тоже обязали платить алименты не только на двух детей, но и на содержание супруги - почти 40 тыс. тенге ежемесячно. По информации суда, он материально не обеспечил должным образом свою семью.

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