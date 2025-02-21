Казахстанка потребовала у мужа ежемесячной платы на свое содержание

С жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги. Она потребовала более 300 тыс. тенге, но суд назначил более скромную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску женщины к супругу о взыскании алиментов на ее содержание до достижения 3-летнего возраста детей рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

В своем иске казахстанка просила взыскать с мужа алименты в размере 80 МРП (314 560 тенге) на свое содержание до достижения детьми 3-летнего возраста.

"На судебном заседании установлено, что ответчик, будучи отцом несовершеннолетних детей 2022 и 2023 года рождения, материально не обеспечил должным образом своих детей и семью", - отметили в суде.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично.

При вынесении решения суд учел материальное положение мужчины, а также принял во внимание то, что его супруга не имеет возможности работать, поскольку занимается уходом за детьми, и нуждается в материальной поддержке супруга.

В связи с этим были взысканы алименты в размере 15 МРП (58 980 тенге) в пользу женщины на ее содержание. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что казахстанец не подписывал переводы супруге как алименты и в суде ему пришлось доказывать, что все обязательства им исполнены. При этом женщина утверждала, что поступившие ей деньги являются помощью и погашением долга.

А жителя Шымкента обязали платить алименты не только на двух детей, но и на содержание супруги - почти 40 тыс. тенге ежемесячно. По информации суда, он материально не обеспечил должным образом свою семью.