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Мужчина будет выплачивать деньги на содержание бывшей супруги в Шымкенте

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Пальцы и монета
Алименты. Иллюстративное фото: Mukhina1/Getty Images

В Шымкенте рассмотрено гражданское дело о взыскании алиментов на содержание супруги до достижения детьми 3-летнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в своем иске женщина просила взыскать с ответчика алименты на ее содержание, начиная с 15 октября 2024 года, а также на содержание двоих детей 2022 и 2024 годов рождения в размере 30 МРП до достижения детьми 3-летнего возраста.

В судебном заседании установлено, что ответчик, будучи отцом несовершеннолетних, материально не обеспечил должным образом свою семью.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично.

При вынесении решения суд учел положение семьи и жилищные условия ответчика и факт взыскания алиментов на содержание детей истца, в связи с чем принято решение о взыскании алиментов в размере 10 МРП в пользу женщины (в 2025 году - 39 320 тенге).

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее павлодарца, который задолжал алименты своим детям, задержали полицейские. Мужчина был объявлен в розыск. Сумма долга на сегодняшний день составляет 4,5 млн тенге. 29-летний мужчина согласно юрисдикции для дальнейшего исполнения решения суда передан частному судебному исполнителю.

А в Актюбинской области суд обязал мужчину выплачивать алименты не только в размере 1/4 части от дохода, но и в твердой сумме 20 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212823-muzhchina-budet-vyplachivat-dengi-na-soderzhanie-byvshey-suprugi-v-shymkente/

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