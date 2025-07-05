Сильные дожди и жара: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 6 июля - ожидается сильная жара и осадки в виде дождя, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы завтра ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра в области Жетісу ветер юго-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем на востоке, севере, юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. Днем 06 июля на юге области сохраняется сильная жара 40 градусов. 06-07 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области будет гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.м

Завтра ночью на севере, востоке Акмолинской области гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области будет гроза. Днем на западе, севере области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

6 июля на западе, юге, в центре Мангистауской области обещают грозу. Ветер северо-западный на западе области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь завтра ожидается и в Павлодарской области. Также синоптики обещают град, шквал. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра в Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Аналогичная погода завтра и в области Абай. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля днем на западе, севере, востоке Костанайской области обещают грозу, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

Гроза и град завтра, по прогнозу синоптиков, будут и в Актюбинской области. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра на юге области Ұлытау днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.