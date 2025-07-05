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    Астанчан предупредили об ограничении движения у "Астана Арены"

    Опубликовано:

    Астана
    Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Астане завтра, 6 июля, временно ограничат движения у "Астана Арены" во время праздничного концерта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Как сообщает акимат, завтра, 6 июля, в Астане в честь Дня столицы состоится большой праздничный OPEN AIR концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Яркое музыкальное шоу под открытым небом пройдет на территории Ботанического сада и станет кульминацией насыщенной праздничной программы.

    Праздничный концерт начнется в 18:00 на территории стадиона "Астана Арена".

    Сообщается, что на праздничном концерте выступят звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа «Дос-Мукасан», любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.

    "Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения концерта будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", - добавили в акимате.

    Сегодня стало известно, что в Астане 6 июля состоится праздничный фейерверк - его горожане и гости смогут наблюдать после окончания OPEN AIR концерта возле Ботанического сада в 23:00.

    Напомним, 6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий. Акимат сооющает, что в этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

    Отметим, согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

    Ранее мы писали, что День столицы Казахстана в этом году приходится на воскресенье, 6 июля. При этом, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

    Таким образом, понедельник, 7 июля, также будет выходным. Стоит учесть, что это распространяется лишь на тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать 6 и 7 июля.

    Также стало известно, как в эти выходные будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны.

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