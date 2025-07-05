В Астане запустят праздничный салют: где и когда его можно посмотреть

6 июля в Астане состоится праздничный фейерверк - его горожане и гости смогут наблюдать после окончания OPEN AIR концерта возле Ботанического сада в 23:00, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает акимат, в честь празднования дня столицы 6 июля в Астане состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств.

"Ориентировочное время запуска фейерверка в 23:00 с Ботанического сада - после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады", - отмечается в сообщении.

Место запуска салюта в Астане. Фото: акимат Астаны

Напомним, 6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий. Акимат сооющает, что в этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

Отметим, согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Ранее мы писали, что День столицы Казахстана в этом году приходится на воскресенье, 6 июля. При этом, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

Таким образом, понедельник, 7 июля, также будет выходным. Стоит учесть, что это распространяется лишь на тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать 6 и 7 июля.

Также стало известно, как в эти выходные будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны.