Древние рукописи о казахах обнаружили в нацбиблиотеке Франции (видео)

В Национальной библиотеке Франции обнаружили рукописи, имеющие большой научный интерес для казахстанских историков, передает телеканал 24.kz.

Как рассказала эксперт-востоковед из КазНУ Галия Камбарбекова на встрече в посольстве Казахстана, в манускриптах на арабском, турецком языках, фарси и чагатайском диалекте нашла сведения из истории казахского народа.

Там есть исторические хроники, документы, в том числе верительные грамоты, официальная переписка казахских ханов.

Отмечается, что Франция обладает одной из богатейших коллекций в мире. Доступ к ней предоставляют по запросу, но есть сложность с чтением и переводом древних рукописных текстов. Многие манускрипты казахстанскими исследователями ранее не изучались.

В рамках научного проекта филолог КазНУ нашла в рукописях сведения о жизни Тауке-хана, Тауекел-хана, истории Туркестана. Галия Камбарбекова, старший преподаватель факультета востоковедения казну им. Аль-Фараби:

"Если посмотреть внутри труды определенных ученых, там приблизительные названия, связанные с Центральной Азией. Я нашла три труда, в их числе Мировая история. В нем ученые мусульманского мира рассказывают, в том числе о последнем походе Тауекел-хана на Бухару. Также его брат султан Есим дал большой бой, после чего рассказывается об исторических событиях в Ташкенте и Туркестане. В нашей среде этот источник информации ранее не упоминался", - отмечает Галия Камбарбекова.

Ранее мы писали, что древняя казахская рукопись с генеалогией ханов вошла в реестр ЮНЕСКО.

В августе прошлого года мы писали, что казахстанский ученый обнаружил в архивах в Турции 96-страничную рукопись, написанную в 1334 году для султана Жанибека.

В начале июля прошлого года на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты обнаружили дромос - хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея. При раскопках были найдены керамические кувшины, украшения, средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты.

Также в июле 2024 года исторический артефакт - человеческое лицо, высеченное на камне - обнаружили сотрудники ДЧС Акмолинской области.