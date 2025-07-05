Древние рукописи о казахах обнаружили в нацбиблиотеке Франции (видео)
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В Национальной библиотеке Франции обнаружили рукописи, имеющие большой научный интерес для казахстанских историков, передает телеканал 24.kz.
Как рассказала эксперт-востоковед из КазНУ Галия Камбарбекова на встрече в посольстве Казахстана, в манускриптах на арабском, турецком языках, фарси и чагатайском диалекте нашла сведения из истории казахского народа.
Там есть исторические хроники, документы, в том числе верительные грамоты, официальная переписка казахских ханов.
Отмечается, что Франция обладает одной из богатейших коллекций в мире. Доступ к ней предоставляют по запросу, но есть сложность с чтением и переводом древних рукописных текстов. Многие манускрипты казахстанскими исследователями ранее не изучались.
В рамках научного проекта филолог КазНУ нашла в рукописях сведения о жизни Тауке-хана, Тауекел-хана, истории Туркестана. Галия Камбарбекова, старший преподаватель факультета востоковедения казну им. Аль-Фараби:
"Если посмотреть внутри труды определенных ученых, там приблизительные названия, связанные с Центральной Азией. Я нашла три труда, в их числе Мировая история. В нем ученые мусульманского мира рассказывают, в том числе о последнем походе Тауекел-хана на Бухару. Также его брат султан Есим дал большой бой, после чего рассказывается об исторических событиях в Ташкенте и Туркестане. В нашей среде этот источник информации ранее не упоминался", - отмечает Галия Камбарбекова.
Ранее мы писали, что древняя казахская рукопись с генеалогией ханов вошла в реестр ЮНЕСКО.
В августе прошлого года мы писали, что казахстанский ученый обнаружил в архивах в Турции 96-страничную рукопись, написанную в 1334 году для султана Жанибека.
В начале июля прошлого года на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты обнаружили дромос - хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея. При раскопках были найдены керамические кувшины, украшения, средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты.
Также в июле 2024 года исторический артефакт - человеческое лицо, высеченное на камне - обнаружили сотрудники ДЧС Акмолинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262606-drevnie-rukopisi-o-kazahah-obnaruzhili-v-nacbiblioteke-francii-video/
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