Рукопись 1334 года, написанную в честь султана Жанибека, обнаружили в Турции
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Казахстанский ученый обнаружил в архивах в Турции 96-страничную рукопись, написанную в 1334 году для султана Жанибека, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.
В рукописи представлены выгравированные золотом хикметы о предках Жанибека-султана - от Чингисхана до отца Узбек-хана.
На внутренней обложке рукописи находится печать османского султана Баязида II (1447-1512).
Исторический документ обнаружил сотрудник Центрального государственного архива, казахстанский ученый Омирбек Канай в ходе научно-исследовательской работы в Стамбуле, организованной Министерством культуры и информации РК в рамках комплексного плана "Архив-2025".
Копия ценной рукописи доставлена в Казахстан, где продолжаются исследования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154147-rukopis-1334-goda-napisannuyu-v-chest-sultana-zhanibeka-obnaruzhili-v-turcii/