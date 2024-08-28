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Рукопись 1334 года, написанную в честь султана Жанибека, обнаружили в Турции

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Обнаруженная рукопись
Обнаруженная рукопись. Фото: t.me/madenietaqparat

Казахстанский ученый обнаружил в архивах в Турции 96-страничную рукопись, написанную в 1334 году для султана Жанибека, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

В рукописи представлены выгравированные золотом хикметы о предках Жанибека-султана - от Чингисхана до отца Узбек-хана.

На внутренней обложке рукописи находится печать османского султана Баязида II (1447-1512).

Исторический документ обнаружил сотрудник Центрального государственного архива, казахстанский ученый Омирбек Канай в ходе научно-исследовательской работы в Стамбуле, организованной Министерством культуры и информации РК в рамках комплексного плана "Архив-2025".

Копия ценной рукописи доставлена в Казахстан, где продолжаются исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154147-rukopis-1334-goda-napisannuyu-v-chest-sultana-zhanibeka-obnaruzhili-v-turcii/

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