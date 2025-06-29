Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетісу
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В области Жетісу в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков, передает NUR.KZ.
Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских.
"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников Департамента полиции области Жетісу - майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, погибших в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей. Их имена навсегда останутся в памяти коллег", - заявил министр.
Глава МВД отметил, что семьям погибших окажут необходимую помощь.
Напомним, несколько дней назад в Жамбылской области ДТП унесло жизни двух сотрудников департамента КНБ. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Машины помещены на специализированную стоянку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2260434-dva-policeyskih-pogibli-pri-ispolnenii-sluzhebnyh-obyazannostey-v-oblasti-zhet-su/
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