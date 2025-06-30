Военнослужащий и его родители трагически погибли в Восточном Казахстане
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Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители погибли в ДТП в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.
На своей официальной странице в Instagram командование Сухопутных войск с глубоким прискорбием сообщило, что 28 июня 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители, сопровождавшие его при возвращении с увольнения.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - отметили в ведомстве.
По данному факту компетентными органами проводятся все необходимые следственные действия.
"Командованием Сухопутных войск будет оказана всесторонняя помощь, в том числе организована транспортировка тел погибших к месту проживания с привлечением военного борта", - заявили в ведомстве.
Напомним, ранее в области Жетісу в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков. Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким погибших.
Позже стало известно, что полицией возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля Nissan Maxima, произошедшей на автодороге Талдыкорган - Текели, жертвами которой стали полицейские.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2260707-voennosluzhashchiy-i-ego-roditeli-pogibli-v-dtp-v-vostochnom-kazahstane/
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