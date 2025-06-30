Военнослужащий и его родители трагически погибли в Восточном Казахстане

Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители погибли в ДТП в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.

На своей официальной странице в Instagram командование Сухопутных войск с глубоким прискорбием сообщило, что 28 июня 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители, сопровождавшие его при возвращении с увольнения.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - отметили в ведомстве.

По данному факту компетентными органами проводятся все необходимые следственные действия.

"Командованием Сухопутных войск будет оказана всесторонняя помощь, в том числе организована транспортировка тел погибших к месту проживания с привлечением военного борта", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в области Жетісу в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков. Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким погибших.

Позже стало известно, что полицией возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля Nissan Maxima, произошедшей на автодороге Талдыкорган - Текели, жертвами которой стали полицейские.