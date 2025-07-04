К желающим сдать ЕНТ обратились с важной информацией

До конца недели все желающие принять участие в ЕНТ могут подать заявку. О старте дополнительного приема заявлений сообщил Национальный центр тестирования, передает NUR.KZ.

По информации Национального центра тестирования в Telegram-канале, с 4 по 6 июля будут приниматься заявления для участия в основном ЕНТ от абитуриентов, которые с 10 по 25 апреля не подали заявление по следующим уважительным причинам:

нахождение на лечении или карантине по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки 026/у);

смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);

участие в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях (согласно перечню в приказе № 514);

при чрезвычайных ситуациях.

Сообщается, что заявление с подтверждающими документами, а также удостоверением личности, тестируемым необходимо направить на электронную почту: [email protected].

Само тестирование пройдет 8-10 июля.

Напомним, ранее абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

В мае Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ.