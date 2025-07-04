Можно ли пить воду из-под крана, рассказали в "Алматы су"

Директор Департамента по сбыту государственного коммунального предприятия "Алматы Су" Серик Шагиров рассказал о том, можно ли в городе пить воду из-под крана, передает NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке РСК спикер отметил, что в целом источниками водоснабжения в Алматы служат два источника.

"30% обеспечиваются водой из горных рек, таяния ледников, после всей процедуры водоподготовки на специальных фильтровальных станциях, где она проходит первичное отстаивание, коагуляцию, фильтрацию, а также обеззараживание.

70% поступает в город из подземных источников алматинского региона и близлежащих районов области. Глубина этих скважин доходит до 500 км, то есть, сама вода антропологически не загрязнена, после всех процедур очистки и водоподготовки она проходит полное обеззараживание безопасным методом", - говорит Шагиров.

Он добавил, собственная аттестованная лаборатория компании проводит наблюдения и, согласно им, изменений в воде с 80-х годов не зафиксировано.

"Ежедневно наша лаборатория ведет анализы на участках потребителей, кроме того, у нас есть порядок пробоотбора на источниках, на всех этапах водоподготовки и непосредственно подачи в сеть. В целом, ежесуточно доходит количество анализов до 700-800. Воду пить безопасно, я сам воду пью из-под крана", - сообщил спикер.

Кроме того, он считает, что воду не стоит отстаивать - это не только не полезно, но может быть и опасно.

"Вода из централизованной системы водоснабжения постоянно в движении. Ее специально обеззараживают. Из крана она идет безопасной. Через какой-то промежуток времени при отстаивании, особенно, если она находится в стеклянной таре, на свету, в теплом месте, через несколько дней могут развиться химические элементы.

Воду отстаивать нет необходимости. Ее сразу можно употреблять или использовать для приготовления пищи. Она не нуждается в фильтрации и каких-либо других действиях по очистке", - резюмировал Серик Шагиров.

Напомним, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.