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    Крупный мост в Астане частично перекроют для движения почти на неделю

    Опубликовано:

    Мост Арыс в Астане
    Мост Арыс в Астане. Иллюстративное фото: Gemma/2GIS

    С 7 по 16 июля текущего года в Астане будет частично перекрыто движение на мосту Арыс, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    Жителей и гостей Астаны проинформировали о начале работ по среднему ремонту моста.

    "С 7 по 16 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сказано в сообщении.

    Горожан попросили с пониманием отнестись к изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

    Также сегодня стало известно, что в столице с 7 по 9 июля, в связи с ремонтными работами, движение автотранспортных средств по дороге за ТРЦ "Хан Шатыр" ограничат полностью.

    Ранее начались работы по среднему ремонту дороги по улице Керей Жанибек хандары на участке от улицы Туркестан до улицы Сауран. В связи с этим, с 30 июня по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

    Также с 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

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