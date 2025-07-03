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    "Заплатили по 600 тыс. тенге": казахстанцы мечтали собирать клубнику в Англии, но остались ни с чем

    Опубликовано:

    Рукой поддерживают ягоду на кусте
    Ягоды клубники на кустике: Freepik

    Казахстанцы, которые не смогли уехать Великобританию на заработки, требуют вернуть их вложенные деньги. Это жители Алматы, Астаны, Шымкента и Кызылорды, передает сайт телеканала КТК.

    Телеканал сообщает, что казахстанцы, которые мечтали собирать клубнику за рубежом, теперь обивают пороги местной полиции и офиса компании, где предлагали такую возможность. Люди поверили рекламе с заманчивой вакансией и высокой зарплатой.

    Сообщается, что перед отправкой в Англию будущие работники должны были заплатить по 600 тыс. тенге. По словам людей, в стоимость входили консультация, помощь с оформлением документов и сопровождение. Но в какой-то момент с ними перестали выходить на связь.

    "Я лично приходил сюда пять раз, чтобы вернуть деньги. Но Бота сказала: "У тебя нет никаких доказательств, деньги ты перевел не мне". Во второй раз мне уже дали написать заявление на возврат и пообещали вернуть в течение месяца. Но они сказали, что удержат 30%. За что? По идее я отдал 650 тысяч только за то, что они заполнили анкету. За билет, жилье, еду мы должны были платить сами, визу делать сами", - рассказал пострадавший Асылбек Бердимуратов.

    Люди уверяют, некоторым все же удалось попасть на фермы. У кого-то уехали даже родственники. А вот их звонки отклоняют, двери офиса на замке. При этом реклама продолжает зазывать казахстанцев на клубнику. Почти каждый день в соцсетях появляются новые ролики.

    Представители компании обвинения отрицают. Уверяют, что работают честно. Если клиент не смог уехать, возвращают всю сумму. Якобы с начала года свои деньги уже получили больше 200 человек, а остальные - не их клиенты. Мол, они сотрудничают с другими агентствами и отношения к фирме не имеют.

    "В октябре люди проходили интервью, собеседование - 700 человек. Из них 70% успешно трудоустроены, успешные визы. Сейчас люди, которые обозлены, это люди, которые в основном через посредника пришли. Посредник им не отвечает. Если вы чек посмотрите, у них чек на третье лицо. На посредника. Ну, то есть здесь только я пострадавшая. А это репутация моей компании. И не первый год. Я уже четыре года на рынке", - отметила директор ТОО Work & Travel KZ Ботагоз Жунусова.

    Кто на самом деле пострадавший, будет выяснять полиция. Несостоявшиеся сотрудники уже написали заявление. Расследование начато по факту мошенничества.

    "В настоящее время данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Будет установлен круг подозреваемых, и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем будут проанализированы социальные сети данной фирмы и дано соответствующее информирование граждан для того, чтобы не стали жертвами мошенников", - пояснила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

    Пока в полицию Алматы обратились 25 человек. Но, со слов пострадавших, по всей стране таких больше 200. Если факт мошенничества будет доказан, виновным грозит до семи лет тюрьмы.

    Источник: КТК

    Напомним, о похожем случае сообщалось в 2023 году. Сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников.

    А недавно мы писали, что в Карагандинской области расследуется дело о мошенничестве - местные жители передавали от 200 тыс. тенге и более якобы за трудоустройство, но работы не получили.

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