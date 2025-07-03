Можно ли купаться в алматинском Сайране, рассказали в акимате

Аким Ауэзовского района Алматы Абзал Егембердиев во время брифинга на площадке РСК рассказал, можно ли купаться в озере Сайран, передает корреспондент NUR.KZ.

Егембердиев отметил, что одним из ключевых проектов стало благоустройство озера Сайран. Основные строительные работы завершены в конце прошлого года, и сегодня эта территория постепенно превращается в одно из самых популярных мест отдыха горожан.

"До полного завершения строительных и благоустроительных работ купание в водоеме запрещено. Просим соблюдать меры безопасности и уважительно относиться к проводимым работам. Бережное отношение к общественным пространствам - это вклад каждого в уют и красоту нашего любимого города", - отметил аким Абзал Егембердиев.

Он добавил, что до ноября текущего года планируется завершение работ по благоустройству и озеленению улицы Жубанова, а также дворовых территорий в микрорайоне Сайран. В рамках проекта предусмотрено создание зон отдыха и спорта, детских площадок, установка видеокамер, светильников, урн, а также обустройство пешеходных и парковочных зон.

Кроме того, одновременно ведутся работы по благоустройству четырех крупных общественных пространств - это скверы в микрорайоне Аксай-4 и 12 микрорайоне и пешеходные зоны в микрорайонах Мамыр-4 и Жетысу-3. В рамках этих проектов предусмотрено создание новых детских и спортивных площадок, установка уличной мебели и беседок, модернизация освещения, а также озеленение территорий.

Напомним, с наступлением жары люди стали купаться в озере Сайран. Мы рассказывали, как сейчас выглядит обновленное озеро, но работы там все еще продолжаются.

Также ранее в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело.

Кроме того, спасатели обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины. Оба случая произошли в местах, где купание запрещено.