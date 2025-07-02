Одну из улиц в Астане перекроют на несколько дней из-за ремонта
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Акимат Астаны предупредил горожан и гостей столице о введении ограничений движения по одной из улиц - они связаны с ремонтом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается о проведении работ по среднему ремонту улицы Амман на участке от моста "Марал" до улицы Шарль де Голля.
В связи с этим, со 2 по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.
При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Также будет частично перекрыт перекресток Амман/Шарль де Голля.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились в акимате.
Астанчан призвали с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.
Ранее управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило, что начинаются работы по среднему ремонту дороги по улице Керей Жанибек хандары на участке от улицы Туркестан до улицы Сауран. В связи с этим, с 30 июня по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.
Также с 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261754-odnu-iz-ulic-v-astane-perekroyut-na-neskolko-dney-iz-za-remonta/
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