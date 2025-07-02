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    Самоучитель казахского языка рассмешил и возмутил казахстанцев (видео)

    Опубликовано:

    Словарь казахского языка
    Словарь казахского языка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Казахстанцы возмущены пособием для самостоятельного изучения казахского языка - перевод слов в книге вызвал жаркие споры и насмешки в Сети, передает "31 канал".

    Как утверждает в описании к товару на одном из маркетплейсов, самоучитель казахского языка предназначен для самостоятельного изучения языка. Однако переводы слов повергли пользователей в недоумение и вызвали настоящую бурю в комментариях.

    Фото страниц самоучителя уже разлетелись по соцсетям с ироничными комментариями. Пользователи шутят о вымышленных словах вроде "Уәдішке" - "водичка", и недоумевают: не шутка ли сам учебник? Но есть и те, кто искренне возмутился таким искажением языка.

    "В принципе, я знаю казахский язык: Әгүршік - огурцы", "Продолжаем выдумывать дальше. Поэтому мы 20 лет учим и не можем выучить его", - пишут комментаторы в соцсетях.

    Сам автор утверждает, что такие заимствования отражают реальную речь. Однако специалисты с этим не согласны. Филолог считает подобное искажение тревожным сигналом для системы образования и языковой культуры. ИЗТАЙ БЕЙСЕНБАЕВ, филолог:

    "Я убежден, что это является искажением и даже своего рода издевательством над казахским государственным языком. Люди, изучающие или проявляющие интерес к казахскому языку, рискуют принять эти искаженные формы за правильные и истинные. Раньше подобные слова могли использоваться в обиходе, но в современном мире я считаю подобное недопустимым", - заявил филолог Изтай Бейсенбаев.

    Бурная реакция соцсетей означает, что автор добился цели - привлек внимание к изучению казахского языка, считает лингвист Владимир Романьков. Хотя популяризация языка на хайпе - идея спорная, уверен эксперт. Ведь вопрос для общества крайне чувствительный.

    "Я думаю что цель у этого автора показать что язык это не монумент, это разнородная структура. Там есть не только научный, литературный стиль, там есть и разговорный. Все это внимание, прикованное к самоучителю, говорит о том, что действительно, к государственному языку приковано большое внимание, и к нему сейчас прикован большой интерес, его хочется изучать. Его нужно изучать", - поделился своим мнением филолог, лингвист Владимир Романьков.

    При этом под описанием самоучителя на самом маркетплейсе много и положительных отзывов. Покупатели обратили внимание, что пособие понятно объясняет правила грамматики, и многие даже делятся, что выучили новые слова. Правда, в случае с такой спорной книгой не ясно, хорошо это или плохо, отмечают журналисты.

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