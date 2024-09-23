Сколько стоит выучить казахский язык в Казахстане

Не все казахстанцы свободно владеют государственным языком. Помочь решить эту проблему могут языковые курсы – их стоимость варьируется от 1,1 до 14 тыс. тенге за урок. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы тратят на образование значительные суммы. Стоит отметить, что речь идет об оплате не только среднего и высшего образования, но и дополнительного обучения, в том числе языковых курсов.

При этом, как отмечает портал ranking.kz, на текущий момент далеко не все казахстанцы свободно владеют государственным языком: в 2023 году доля владеющих казахским языком составляла 81%.

Также существовало сильное разделение по степени владения – лишь 48,7% опрошенных граждан заявили, что свободно владеют языком, а 6,8% ответили, что понимают язык, но не говорят на нем.

Ситуацию с языком могут исправить курсы казахского языка. Как отмечают аналитики, у желающих учиться есть выбор между индивидуальными и групповыми занятиями.

Так, например, в зависимости от формы один час занятий может составлять минимум 1,1 тыс. тенге – онлайн или в среднем 2,5 тыс. тенге – при личной встрече. При графике три раза в неделю в месяц придется платить примерно 13,2 тыс. – за дистанционное обучение или 30,2 тыс. тенге – за офлайн.

Самый дорогой вариант – индивидуальные занятия с преподавателем языкового центра. Стоимость таких уроков в крупных городах составляет в среднем 5 тыс. тенге. В Алматы зафиксирован самый большой ценник – 14 тыс. тенге за занятие, то есть 168 тыс. тенге в месяц.

Впрочем, можно записаться на групповые занятия. Здесь ценники варьируются от 15 тыс. до 32 тыс. тенге в месяц. При этом количество занятий, которые входят в курс, также отличаются. Например, в Караганде предлагают 8 занятий в группах за 28 тыс. тенге, а в Алматы можно найти курс из 13 занятий за 15 тыс. тенге.

Стоимость услуг по изучению казахского языка. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, казахстанцы всегда могут попробовать обучаться самостоятельно. Для этого существуют специальные мобильные приложения, а также множество бесплатных онлайн-курсов. Ранее мы рассказывали о том, на что стоит обратить внимание тем, кто только начал изучать казахский язык.