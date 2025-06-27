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    "Должен ответить по закону": в МВД разъяснили рассылки о штрафах за маты детей

    Опубликовано:

    Отец и дети
    Отец и дети. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

    В МВД рассказали, какой штраф грозит за использование ненормативной лексики детьми - ответственность будут нести их родители или законные представители, передает корреспондент NUR.KZ.

    Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев напомнил о принципе "Закон и Порядок" и понятии "нулевая терпимость".

    "Мы должны бороться с любыми видами правонарушений, кто бы их не совершал. Если это совершил совершеннолетний, он должен ответить по закону, если это совершил несовершеннолетний, тогда за это ответственны его родители. Тот же плевок, тот же окурок, тот же мат - это все нарушение порядка. То есть имеются нормы, и мы их должны соблюдать", - сказал он.

    Начальник управления ювенальной полиции Асет Оспанов рассказал, о каких штрафах идет речь.

    "У нас в КоАП есть статья 127 - "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего".

    В случае совершения этого правонарушения впервые, на родителей налагается штраф в размере 5 МРП. При повторном - штраф в размере 15 МРП. В случаях, если правонарушение более такое серьезное, то вплоть до применения адмареста родителей до 5 суток. К несовершеннолетним адмарест не применяется.

    Но отмечу, что эта статья - она судебная, то есть по данному факту принимает решения судья - он рассматривает все предоставленные материалы, смотрит обстоятельства, характеристику личности, смотрит, что за семья, как он (ребенок - прим. ред.) воспитывался, характеристику со школы, с места жительства, и только рассмотрев все эти материалы, суд принимает обоснованное решение о принятии либо наложении штрафа", - пояснил спикер.

    Использованы могут быть при этом данные видеожетонов, видеорегистраторов.

    "Если патрульный увидел, что несовершеннолетний нарушает порядок, плюется, матерится, тут же его видеожетон это все фиксирует, он, естественно, его задержит, свяжется с законным представителем, приведут их в РУВД при необходимости, а так могут и на месте составить протокол, и согласно КоАП его родители будут платить штраф", - добавил Оспанов.

    Напомним, что в 2024 году были приняты новые штрафы для родителей, педагогов и прочих лиц, ответственных за детей.

    Также казахстанцам грозит штраф за оскорбления и буллинг в социальных сетях – в некоторых случаях сумма может достигать 200 МРП (786 400 тенге).

    Дополнительно мы рассказывали, что родители могут быть оштрафованы за поздние прогулки своих детей без присмотра.

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