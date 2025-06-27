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    Определение национальности ребенка: изменения предлагают внести в законодательство

    Опубликовано:

    Семья держится за руки
    Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

    На совместном заседании палат парламента председатель Конституционного суда предложила внести изменения в некоторые кодексы и законодательные акты, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Предлагаем в рамках законодательной повестки рассмотреть следующие вопросы: о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье и другие, связанные с ними законодательные акты с учетом правовых позиций, касающихся порядка замены в судебном процессе присяжных заседателей, определения и указания национальности ребенка, совершенствования института усыновления и исполнения алиментных обязательств", - сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

    Отметим, что согласно пункту 1 статьи 19 Конституции, статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" (КоБС), национальность ребенка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя.

    Ранее в Конституционном суде сообщали, что данная статья признана не соответствующей Конституции, поскольку не предусматривает иные (кроме как по родителям) способы определения и изменения национальности, когда родители ребенка или их национальность неизвестны, а также в других жизненных ситуациях.

    Таким образом, в статье предлагается отразить определение национальности и в этих случаях.

    "Выбор, основанный на национальности родителей, безусловно, является доминирующим. Вместе с тем, он не всегда возможен в силу различных жизненных ситуаций (неизвестны родители, отсутствуют сведения об их национальности, ребенок усыновлен либо воспитывался другими людьми и др.).

    Статья 65 КоБС не учитывает такие ситуации и таким образом не в полной мере отвечает тому, что заложено в Конституции", - сообщалось в суде.

    Напомним, ранее в Астане жительница хотела сменить национальность с "белоруски" на "немку". Однако добиться ей этого удалось только через суд.

    До этого Конституционный суд рассмотрел обращение по статье Кодекса о браке и семье, устанавливающей определение национальности ребенка по его родителям.

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