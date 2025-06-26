Участок еще одной улицы перекроют в Алматы из-за строительства BRT

В Алматы в связи с ремонтными работами по строительству BRT практически на весь день перекроют участок улицы Желтоксан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным пресс-службы акимата города, в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, будут введены временные ограничения движения.

"Так, с 8-ми до 22-х часов 27 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Жибек Жолы. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана.

Ограничение движения. Схема: пресс-служба акимата города Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Дулати - ограничения введут предстоящей ночью.

До этого жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице по 30 июня ограничат движение на участке улицы Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

Еще до 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).