Сразу две авиакомпании запустят прямые рейсы из Алматы на Иссык-Куль
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Авиакомпании Fly Arystan и Asman Airlines в ближайшие дни запускают прямые рейсы из Алматы на Иссык-Куль, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
По данным КГА, с 27 июня на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания - Asman Airlines (Кыргызстан). Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю, по понедельникам и пятницам.
Кроме того, с 3 июля Fly Arystan также запускает прямой рейс Алматы - Иссык-куль, с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).
"Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю", - отметили в КГА.
Напомним, ранее авиакомпания Air Astana сообщила, что планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня при условии официального объявления о прекращении огня.
До этого авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259795-srazu-dve-aviakompanii-zapustyat-pryamye-reysy-iz-almaty-na-issyk-kul/
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