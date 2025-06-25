Разработан новый символ Алматинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Разработан новый символ Алматинской области

    Опубликовано:

    Новая символика Алматинской области
    Символика Алматинской области. Изображение: gov.kz

    Неравнодушных жителей Алматинской области призвали выразить свое мнение о проекте новой региональной символики, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

    Как сообщается на официальном сайте ведомства, разработан новый проект региональной символики Алматинской области, отражающий его историко-культурное наследие, природные особенности и региональную самобытность.

    Представленный проект является важным шагом на пути формирования имиджа области, а также визуального отражения идентичности региона.

    В связи с этим проект новой региональной символики Алматинской области предлагается на общественное обсуждение. Срок проведения обсуждения: 15 календарных дней - с 25 июня по 10 июля 2025 года.

    "Призываем всех неравнодушных жителей области выразить свое мнение и внести свои предложения. Адрес для отправки предложений и замечаний: [email protected]. Ваши предложения для нас очень важны. Давайте вместе создадим значимый символ, основанный на общих ценностях!" - обратились к жителям в акимате региона.

    Автором проекта стал художник, магистр искусств Думан Жаканов.

    Эскизный проект символики Алматинской области представлен в виде круга небесно-голубого цвета.

    "Такая форма символизирует гармонию и целостность между природой, историей и культурой, а также бесконечность и единство. В центральной части символики расположены основные элементы, отражающие духовную, природную и историческую сущность области", - отметили в акимате Алматинской области.

    В центре изображен головной убор сакского воина, найденного в Иссыкском кургане. На нем можно заметить украшения в виде лука и стрел, а также объединенного в один образ крылатого коня и горного козла.

    Проект символики включает изображения хребта Иле-Алатау, шанырака, горного барса, хищной птицы и реки Или. Пять яблок символизируют регион под номером 05 - Алматинскую область.

    Ранее стало известно, что акимат Алматинской области объявил конкурс на разработку проекта региональной символики. Заявления на разработку региональной символики принимали в течение трех месяцев - с 17 февраля по 17 мая 2025 года.

    В этом году в Карагандинской области приглашали творческих и талантливых казахстанцев принять участие в конкурсе по созданию новой символики региона. В акимате региона отметили, что конкурс проводится на безвозмездной основе: победитель не получит денежного вознаграждения.

    Также у Павлодара появился новый логотип. Новый городской фирменный стиль разработали в целях повышения туристической привлекательности.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

     

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.