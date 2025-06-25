Разработан новый символ Алматинской области

Неравнодушных жителей Алматинской области призвали выразить свое мнение о проекте новой региональной символики, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, разработан новый проект региональной символики Алматинской области, отражающий его историко-культурное наследие, природные особенности и региональную самобытность.

Представленный проект является важным шагом на пути формирования имиджа области, а также визуального отражения идентичности региона.

В связи с этим проект новой региональной символики Алматинской области предлагается на общественное обсуждение. Срок проведения обсуждения: 15 календарных дней - с 25 июня по 10 июля 2025 года.

"Призываем всех неравнодушных жителей области выразить свое мнение и внести свои предложения. Адрес для отправки предложений и замечаний: [email protected]. Ваши предложения для нас очень важны. Давайте вместе создадим значимый символ, основанный на общих ценностях!" - обратились к жителям в акимате региона.

Автором проекта стал художник, магистр искусств Думан Жаканов.

Эскизный проект символики Алматинской области представлен в виде круга небесно-голубого цвета.

"Такая форма символизирует гармонию и целостность между природой, историей и культурой, а также бесконечность и единство. В центральной части символики расположены основные элементы, отражающие духовную, природную и историческую сущность области", - отметили в акимате Алматинской области.

В центре изображен головной убор сакского воина, найденного в Иссыкском кургане. На нем можно заметить украшения в виде лука и стрел, а также объединенного в один образ крылатого коня и горного козла.

Проект символики включает изображения хребта Иле-Алатау, шанырака, горного барса, хищной птицы и реки Или. Пять яблок символизируют регион под номером 05 - Алматинскую область.

Ранее стало известно, что акимат Алматинской области объявил конкурс на разработку проекта региональной символики. Заявления на разработку региональной символики принимали в течение трех месяцев - с 17 февраля по 17 мая 2025 года.

В этом году в Карагандинской области приглашали творческих и талантливых казахстанцев принять участие в конкурсе по созданию новой символики региона. В акимате региона отметили, что конкурс проводится на безвозмездной основе: победитель не получит денежного вознаграждения.

Также у Павлодара появился новый логотип. Новый городской фирменный стиль разработали в целях повышения туристической привлекательности.