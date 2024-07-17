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У Павлодара появился новый логотип

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Новый фирменный стиль
Новый логотип Павлодара. Фото: instagram.com/sayasat_pavlodar/

Акиматом Павлодара в целях повышения туристической привлекательности разработан новый городской фирменный стиль, передает NUR.KZ со ссылкой на ГУ "Отдел внутренней политики Павлодара".

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, фирменный стиль, включающий в себя логотип и дескриптор, служит для формирования единого стиля при проведении официальных и городских мероприятий, использования на открытых пространствах города, сувенирной продукции, интернет-ресурсах и социальных сетях.

По словам чиновников, графическая визуализация проекта объединила в себе многие исторические и идеологические смыслы. Символ в логотипе полностью построен из аббревиатуры PVL.

"Для аббревиатуры был подобран лаконичный, минималистичный шрифт, вдохновленный тюркской письменностью, петроглифами "Олентинская писаница", казахским национальным орнаментом "Қошқар мүйіз" и палеонтологическим памятником "Гусиный перелет". Заметная часть логотипа - элемент в форме сердца, который отлично дополняет его, придавая ему оригинальность, и символизирующий любовь к своему городу", - рассказали в городском отделе внутренней политики.

История развития Павлодара от Кимакского каганата и до сегодняшних дней неразрывно связана с рекой Иртыш.

"Иртыш - естественная консолидирующая идея, безмолвный свидетель различных исторических эпох. В целях консолидации граждан всех поколений, положительного позиционирования города предложен дескриптор "Ерке Ертістің жағасында...", которому был подобран лаконичный шрифт, ставший завершающим штрихом логотипа", - пояснили в отделе внутренней политики Павлодара.

Цветовая гамма представлена в гармоничном и минималистичном сочетании основных цветов: голубого, полыни, оранжево-песочного и бирюзового.

"Ассоциативно - это цвета неба, флага Казахстана, степи Прииртышья и вод Иртыша. Идея фирменного стиля заключается в трансляции насыщенного исторического пути, культурного разнообразия, открытости и гостеприимства, уникальности природы под общим лейтмотивом "Тарих - Жаңғыру - Өрлеу" (История - Возрождение - Продвижение)", - отметили чиновники.

Ранее в акимате Павлодара анонсировали появление нового места притяжения в городе. Сейчас проводится реновация Парка металлургов, площадь которого составляет более 11 га. Планируется создание спортивных зон: теннисного корта, универсального футбольного поля, которое зимой можно будет использовать как каток.

Также мы рассказывали, какие культурные памятники и уникальные природные достопримечательности можно посмотреть в Павлодаре. Особая гордость города - набережная Иртыша. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал ее визитной карточкой Павлодара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135679-u-pavlodara-poyavilsya-novyy-logotip/

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