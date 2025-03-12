Логотип Карагандинской области решили поменять

В Карагандинской области пригласили творческих и талантливых казахстанцев принять участие в конкурсе по созданию новой символики региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области, более 20 лет использовалась эмблема (логотип), разработанная членом Союза художников Толегеном Абылкасовым к празднованию 70-летия области.

Согласно архивным данным, его проект победил на конкурсе. Без цифры 70 этот логотип стал использоваться на всех совещаниях и торжественных мероприятиях.

"Теперь настало время его обновить", - отметили в акимате региона.

Основные требования к проекту:

учитывать принципы укрепления общественного согласия и единства;

соответствовать геральдическим стандартам;

отражать национальные традиции, исторические, культурные, природные и социально-экономические особенности Карагандинской области;

быть оригинальной работой, не использовавшейся ранее;

иметь четкую визуальную составляющую (объемное изображение, модель);

использовать только казахский язык для надписей;

не нарушать авторские права и исключить плагиат.

В проекте допускается использование национально-этнографических элементов (орнаментов), но запрещено использовать изображения государственных флага и герба, а также религиозные, родовые и племенные знаки.

К участию допускаются только граждане Казахстана. Возможны коллективные работы. В случае создания проекта несколькими лицами все они считаются его авторами.

Срок подачи заявок - до 12 июня 2025 года.

Все проекты будут рассмотрены членами областной комиссии по государственным символам на соответствие требованиям. А после представлены общественности на обсуждение. Проект, набравший наибольшее количество голосов, направляется на рассмотрение экспертному совету при Министерстве культуры и информации РК.

При получении положительного заключения эмблема будет вынесена на утверждение областным маслихатом.

В акимате региона отметили, что конкурс проводится на безвозмездной основе: победитель не получит денежного вознаграждения, но его работа внесет вклад в узнаваемость региона.

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