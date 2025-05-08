"Земля яблок, орлов, лошадей": британский блогер поделился впечатлениями о поездке в Алматы

Британский блогер побывал в Алматы и рассказал о своей поездке в блоге в Instagram - инфлюенсер насладился природой и познакомился с культурными особенностями региона, передает NUR.KZ.

В ролике, посвященном Алматы, Gstaad Guy в своем стиле поделился впечатлениями о путешествии в Казахстан.

"Алматы, Казахстан - земля яблок, орлов, лошадей, "буханок" (народное название автомобиля "УАЗ" - прим. ред.), озер, каньонов, гор, юрт", - коротко рассказал об увиденном Gstaad Guy.

Блогер поделился своими приключениями в Алматы и его окрестностях: совершил поездку от озера Каинды до озера Кольсай, во время которой попробовал баурсаки и бешбармак, а отправился на Чарынский каньон за солнцем и на Шымбулак за снегом.

Также он сходил на соколиную охоту, поел бешбармак и послушал акынов.

"Как родной", "Добро пожаловать в Казахстан", "Наконец-то в нормальные места ездить начал", - писали под видео пользователи.

Gstaad Guy - это блогер-сатирик, который прославился своими юмористическими видео. Также парень выкладывает интересные видео о своих путешествиях в разные страны. В настоящий момент на его страницу в Instagram подписаны свыше 1,2 млн пользователей.

В прошлом году мы писали, что российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.

До этого творческая команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города - яблоке.

А швейцарский фотокорреспондент из Берлина Марио Хеллер провел почти три недели в Казахстане, пересекая степь на поезде. Он рассказал о своих впечатлениях и поделился снимками из поездки с газетой The Guardian.