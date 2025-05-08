Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Земля яблок, орлов, лошадей": британский блогер поделился впечатлениями о поездке в Алматы

Опубликовано:

Gstaad Guy
Gstaad Guy. Фото: instagram.com/gstaadguy

Британский блогер побывал в Алматы и рассказал о своей поездке в блоге в Instagram - инфлюенсер насладился природой и познакомился с культурными особенностями региона, передает NUR.KZ.

В ролике, посвященном Алматы, Gstaad Guy в своем стиле поделился впечатлениями о путешествии в Казахстан.

"Алматы, Казахстан - земля яблок, орлов, лошадей, "буханок" (народное название автомобиля "УАЗ" - прим. ред.), озер, каньонов, гор, юрт", - коротко рассказал об увиденном Gstaad Guy.

Блогер поделился своими приключениями в Алматы и его окрестностях: совершил поездку от озера Каинды до озера Кольсай, во время которой попробовал баурсаки и бешбармак, а отправился на Чарынский каньон за солнцем и на Шымбулак за снегом.

Также он сходил на соколиную охоту, поел бешбармак и послушал акынов.

"Как родной", "Добро пожаловать в Казахстан", "Наконец-то в нормальные места ездить начал", - писали под видео пользователи.

Gstaad Guy - это блогер-сатирик, который прославился своими юмористическими видео. Также парень выкладывает интересные видео о своих путешествиях в разные страны. В настоящий момент на его страницу в Instagram подписаны свыше 1,2 млн пользователей.

В прошлом году мы писали, что российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.

До этого творческая команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города - яблоке.

А швейцарский фотокорреспондент из Берлина Марио Хеллер провел почти три недели в Казахстане, пересекая степь на поезде. Он рассказал о своих впечатлениях и поделился снимками из поездки с газетой The Guardian.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242911-zemlya-yablok-orlov-loshadey-izvestnyy-britanskiy-bloger-podelilsya-vpechatleniyami-o-poezdke-v-almaty-video/