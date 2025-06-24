Задыхался весь дом: жительница Алматы вырастила в квартире 136 кроликов и оказалась в лечебнице

Жильцы одного из многоэтажных домов в Алматы пожаловались на соседку, которая занималась разведением зверьков прямо у себя в квартире, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, жильцы алматинской высотки жалуются на соседскую однокомнатную квартиру. Выяснилось, что там обитают 136 декоративных кроликов. Целый зоопарк с пушистыми зверьками не дает людям покоя уже пятый год. Соседи жалуются, что в подъезде нечем дышать. Многие всерьез опасаются за свое здоровье.

"Кролики в очень большом количестве. Мы каждый день на себе это все испытываем, задыхаемся. Четкий аммиачный запах стоит. Всю зиму мы были с открытыми окнами в подъезде, потому что мы просто задыхались. Соседи, которые рядом проживали, мы сами лично это видели, они скотчем закрывали двери, потому что ночью было невозможно. Периодически, по-моему, она открывала дверь и выгуливала. Естественно, это антисанитария", - рассказала жительница дома Аяна Алимжанова.

Выяснилось, что хозяйка животных жила в ужасающих условиях: кролики обитали в гостиной, прихожей, уборной, на кухне и даже в шкафах. По словам волонтеров, в квартире была полная антисанитария, стоял отвратительный запах.

Разведением декоративных кроликов занималась одинокая 40-летняя женщина. Как уверяют соседи, хозяйка грызунов на их замечания реагировала крайне агрессивно и даже угрожала расправой.

"Недавно был случай, что она дословно сказала мне, что если я хлопну ее дверью, то она меня убьет, то есть она угрожала расправой. И в целом, после этого мы коллективно еще больше собрались и коллективно написали жалобу", - заявила соседка Алия Тлеген.

Согласно правилам содержания домашних животных, женщина должна была взять разрешение у соседей, прежде чем заниматься разведением кроликов. Возмущенные люди обратились в полицию. На место приехал участковый. Зверьков увезли в питомник, а хозяйку - в психиатрическую больницу.

"Поступила коллективная жалоба от жильцов многоквартирного дома на стойкий неприятный запах и антисанитарию, источником которой, по словам жителей, стала одна из квартир. На месте было установлено, что в помещении содержится большое количество домашних животных в ненадлежащих условиях, что создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Совместно с представителями акимата, медицинских служб и волонтерами была проведена комплексная работа: владелица квартиры передана медикам для оказания помощи, все животные изъяты и переданы в безопасное место", - прокомментировала официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: KTK

В декабре прошлого года жители Павлодарской области обратились в полицию с жалобами на соседей, которые складируют мусор на своих придомовых участках.

А в сентябре 2024 года жители одного из домов в Павлодаре пожаловались на соседку, которая по ночам уходит из дома. Женщина работает в ночную смену, а ее собака в это время скулит.

Также мы писали о женщине, на которую жаловались жители одного из жилых домов в Алматы. Женщина превратила квартиру в свалку.