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Павлодарцы пожаловались на соседку, которая по ночам уходит из дома

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Женщина идет по улице ночью
Женщина. Иллюстративное фото: recep-bg / Getty Images

Жители одного из домов в Павлодаре пожаловались на соседку, которая по ночам уходит из дома. Женщина работает в ночную смену, а ее собака в это время скулит, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, лай в ночное время, загрязненные подъезды и дворы от экскрементов собак - повод, чтобы привлечь соседа к ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных.

К примеру, в полицию позвонил мужчина, пояснивший, что домашний питомец соседей нарушает его покой.

"С аналогичной жалобой в полицию позвонили жители дома по улице Малайсары батыра. У соседки, которая по ночам уходила в ночную смену на работу, постоянно скулила собака", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Владельцев собак привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 18 460 тенге.

"Первым шагом к решению проблемы должен стать открытый и дружелюбный разговор с соседями. Возможно, они просто не осознают, насколько сильно лай собаки мешает окружающим. Важно подчеркнуть, что мы не требуем от них избавиться от питомца, а лишь просим принять меры для устранения постоянного лая", - отметили в ведомстве.

В ДП Павлодарской области уточнили, что можно предложить варианты решения проблемы: например, обучение собаки командам тишины или обеспечение ее должного выгула и активности.

"Если соседи не идут на контакт, можно обратиться к участковому инспектору полиции или набрать номер оперативного канала "102", - пояснили в полицейском ведомстве.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167534-pavlodarcy-pozhalovalis-na-sosedku-kotoraya-po-nocham-uhodit-iz-doma/

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