"Казахстанские рейнджеры" спасли туристов из России и Шри-Ланки в горах в Алматы (видео)
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В Алматы трое туристов, в числе которых граждане России и Шри-Ланки, отправились в горы и позже перестали выходить на связь. К ним на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.
По информации Службы спасения Алматы, 22 июня в 23:45 на пульт 109 поступило сообщение от жителя Алматы. Выяснилось, что в горы на электровелосипедах выехали трое мужчин - граждане Казахстана, России и Шри-Ланки. Через время они перестали выходить на связь. Последней известной точкой был район Кок-Жайлау.
"Спасатели Службы спасения города Алматы незамедлительно выдвинулись на поиски. Местность оказалась сложной: крутой склон, подхода нет, с обеих сторон - каменистые участки. Поисково-спасательной группе пришлось переправляться через речку ночью, в условиях ограниченной видимости.
Несмотря на сложный подъем и позднее время, всех троих удалось найти и сопроводить вниз", - сообщили в Службе спасения.
Отмечается, что граждане России и Шри-Ланки назвали спасателей "казахстанскими рейнджерами".
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Напомним, ранее пять человек застряли в горах Алматы в непогоду - их спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда. Спасательная операция развернулась в районе урочища Кок-Жайлау на высоте 1740 м.
До этого гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата". На помощь туристу пришли спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258304-kazahstanskie-reyndzhery-spasli-turistov-iz-rossii-i-shri-lanki-v-gorah-v-almaty-video/
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