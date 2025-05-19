Пятеро туристов застряли в горах Алматы во время ливня
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Пять человек застряли в горах Алматы в непогоду - их спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Спасательная операция развернулась в районе урочища Кок-Жайлау на высоте 1740 м., уточнили в ведомстве.
Молодые люди в возрасте от 20 до 21 лет решили покорить вершину, однако совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно они не смогли - на помощь им был направлен отряд РОСО МЧС РК.
️"Поиск осложнялся неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер и дождь снижали видимость. Совместно со спасателями Службы спасения студентов благополучно эвакуировали и доставили в Алматы", - сообщили в МЧС.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246280-pyatero-studentov-zastryali-v-gorah-almaty-vo-vremya-livnya/