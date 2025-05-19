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Пятеро туристов застряли в горах Алматы во время ливня

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Спасенные туристы
Спасенные туристы. Фото: МЧС РК

Пять человек застряли в горах Алматы в непогоду - их спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Спасательная операция развернулась в районе урочища Кок-Жайлау на высоте 1740 м., уточнили в ведомстве.

Молодые люди в возрасте от 20 до 21 лет решили покорить вершину, однако совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно они не смогли - на помощь им был направлен отряд РОСО МЧС РК.

️"Поиск осложнялся неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер и дождь снижали видимость. Совместно со спасателями Службы спасения студентов благополучно эвакуировали и доставили в Алматы", - сообщили в МЧС.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246280-pyatero-studentov-zastryali-v-gorah-almaty-vo-vremya-livnya/