Пятеро туристов застряли в горах Алматы во время ливня

Пять человек застряли в горах Алматы в непогоду - их спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Спасательная операция развернулась в районе урочища Кок-Жайлау на высоте 1740 м., уточнили в ведомстве.

Молодые люди в возрасте от 20 до 21 лет решили покорить вершину, однако совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно они не смогли - на помощь им был направлен отряд РОСО МЧС РК.

️"Поиск осложнялся неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер и дождь снижали видимость. Совместно со спасателями Службы спасения студентов благополучно эвакуировали и доставили в Алматы", - сообщили в МЧС.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).