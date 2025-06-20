На выходных ограничат движение транспорта на одной из улиц в Астане

В Астане с 21 по 22 июня будет поэтапно перекрыто движение на участке дороги по бульвару Нуржол в связи с продолжением ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о продолжении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по бульвару Нуржол на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан.

"В связи с этим, с 21 по 22 июня текущего года будет поэтапно перекрыто движение: сначала на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, затем от улицы Туркестан до проспекта Мангилик Ел. Движение на участках будет перекрыто полностью", - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Отмечается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, в Астане с 18 по 23 июня будет полностью перекрыто движение для авто по улицам Достык, Д. Кунаева (дорога за ТРЦ "Хан Шатыр").

Также мы писали, что с 20 по 25 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Қ. Мұнайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Участки ограничения движения. Фото: акимат Астаны