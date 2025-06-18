Движение вокруг ТРЦ "Хан Шатыр" временно перекроют в Астане

В Астане с 18 по 23 июня будет полностью перекрыто движение для авто по улицам Достык, Д. Кунаева (дорога за ТРЦ "Хан Шатыр"), передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ведутся работы по среднему ремонту дорожного покрытия по улицам Достык, Д. Кунаева (дорога за ТРЦ "Хан Шатыр").

В связи с этим, с 18 по 23 июня движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного покрытия по улицам Достык, Д. Кунаева. В связи с этим по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств полностью перекрыто.

А сегодня мы писали, что с 20 по 25 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Қ. Мұнайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.