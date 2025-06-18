Почти на неделю ограничат движение по проспекту Тауелсиздик в Астане

С 20 по 25 июня движение для автотранспортных средств на участке по проспекту Тауелсиздик будет частично перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Қ. Мұнайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

В связи с этим с 20 по 25 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Добавим, в связи с проведением в столице второго саммита "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона с 16 по 18 июня были введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Также в столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного покрытия по улицам Достык, Д. Кунаева. В связи с этим по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств полностью перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.