Водителей предупреждают о возможном скоплении машин на границе Казахстана с Россией

В связи с проведением работ по обслуживанию оборудования может потребоваться больше времени на въезд в Россию в автомобильном пункте пропуска Маштаково, передает NUR.KZ со ссылкой на Росгранстрой.

Как сообщается на сайте Росгранстроя, в связи с проведением работ по обслуживанию ПИДК (портальный инспекционно-досмотровый комплекс - прим. ред.) на въезд в Россию в автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области на границе с Казахстаном, возможно временное скопление транспорта до 22:00 по местному времени.

Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение границы или рассмотреть альтернативные пункты пропуска Теплое (только для граждан России и Казахстана) или Илек.

Напомним, ранее в июне в "КазАвтоЖол" прокомментировали информацию о возникших заторах из-за дорожных работ на участке трассы "Актобе - Мартук - граница РФ".

Ранее в КГД заявили, что с 13 мая 2025 года перед пунктом пропуска "Жайсан", на трассе "Самара - Шымкент", идут масштабные дорожные работы. Из-за ремонта участок дороги перекрыт, движение регулируется временным светофором и шлагбаумом.

А в мае казахстанцев предупреждали, что возможно скопление транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска "Сырым" и "Таскала" в связи с ремонтными работами с российской стороны.