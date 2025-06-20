Казахстанцы дважды платили за одни и те же штрафы

Около 2 млн тенге по ошибке удержали у жителей Павлодарской области. Дело в том, что некоторые штрафы оказались оплачены дважды, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщает официальный Telegram-канал надзорного органа, в Павлодарской области департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предотвратил факты двойных оплат за штрафы.

Частные судебные исполнители вернули порядка 2 млн тенге по 85 исполнительным производствам, ошибочно удержанные у жителей Павлодарской области.

Департамент в ходе надзорной деятельности установил, что по административным штрафам, направленным на принудительное исполнение, допускались факты двойных оплат.

К примеру, у жителя Павлодара, оплатившего самостоятельно административный штраф через приложение в банке, но не уведомившего ЧСИ, с банковского счета повторно удержали 36 920 тенге. Тем самым один штраф оказался оплачен дважды.

"Надзорным органом указанный вопрос взят на особый контроль, принимаются все необходимые меры по недопущению указанных фактов впредь", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Ранее стало известно, что жителю Жамбылской области из-за ошибки насчитали долг в 26 млн тенге. Частный судебный исполнитель определил такую задолженность по алиментам из-за неверных сведений налогового органа. Казахстанцу пришлось подавать иск к ЧСИ.

А в Костанае отменили постановление о нарушении скоростного режима из-за ошибок фиксации со стороны системы "Автоураган". Казахстанка, управлявшая автомобилем Exeed LX, добилась отмены предписания о наложении штрафа через суд.