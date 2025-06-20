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    "Следствие изменения климата": река Сайрам су начала мелеть в Шымкенте

    Опубликовано:

    Обмеление реки в Шымкенте
    Обмеление реки в Шымкенте: телеканал Otyrar

    Жители Шымкента заметили, что в этом году начала мелеть река Сайрам су. По словам специалистов, причина кроется в резком снижении количества осадков, сообщает телеканал Otyrar.

    Как отмечает телеканал, бурные воды реки Сайрам су больше не пугают местных жителей. Водная артерия, которая раньше подмывала берега, угрожая разрушить дома и постройки, заметно обмелела. В этом году, вода ушла особенно рано, подмечают местные жители.

    Специалисты объясняют: главная причина резкое сокращение осадков. Гидроузел в верховьях делит поток, оставляя нижнее течение без жизненно важной влаги. Все это лишь усиливает нагрузку на водную экосистему региона.

    "В русле реки должно оставаться не менее 70% для поддержания благоприятной окружающей среды и биоразнообразия в реке. Сейчас эта норма достаточно косвенно закреплена в законодательстве, ее никто не придерживается. Говорить о каком-то биоразнообразии, тем более водном, ниже поселка Зертас нельзя. Существуют прогнозы по изменению климата, что это такая тенденция, которая будет повторяться из года в год", - говорит экоактивист Сергей Балабенко.

    Река Сайрам су раскинулась более чем на 70 километров, около трети пути проходит через Шымкент. Участок реки, до слияния с Бадамом, все чаще оказывается безводным.

    "В этом году наблюдается значительное снижение уровня осадков по сравнению с предыдущими годами, что стало одной из причин ощутимого дефицита поливной воды. Раннее обмеление рек - прямое следствие изменения климата. Это ведет к деградации почв, снижению качества водных ресурсов и постепенному иссушению русел. Все это отражается на общем состоянии окружающей среды, нарушая природный баланс", - прокомментировал заместитель руководителя РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов" Копжан Садибек.

    Ранее жители Акмолинской области рассказали, что переживают за судьбу знаменитого озера Зеренда. По словам людей, берега озера заболотились, а их дома топит.

    Также мы писали, что в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожане.

    В прошлом году мы писали, что огороды жителей поселка Кенжеколь ушли под воду из-за течи в дамбе. По словам местных жителей, специалисты сделали насыпь, но это лишь усугубило ситуацию.

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