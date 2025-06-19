Казахстанец перед выходом на свободу встретился с сотрудниками "РАЯ"

В Мангистауской области оказали помощь мужчине, освободившемуся из колонии. Ему предоставили временное жилье и помогут найти работу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в колонии-поселении №43, расположенной в Мангистауской области, под руководством начальника Сансызбая Аминова прошла встреча в рамках социального проекта "Встреча у ворот".

В мероприятии участвовали представители специализированного центра социальной адаптации Актау, центра социальной помощи "РАЙ" и сотрудники учреждения.

В рамках проекта провели встречу с гражданином, который завершил наказание и готовился к освобождению. Целью беседы стала помощь в адаптации к жизни на свободе, как с социальной, так и с психологической точки зрения.

Из-за отсутствия постоянного жилья мужчина временно разместился в специализированном центре социальной адаптации. Специалисты обещают помощь в поиске работы, получении профессионального образования, оформления нужных документов.

Также они оказывают психологическую поддержку. Все это нужно, чтобы человек смог успешно влиться в общество и избежать повторных правонарушений.

Ранее в области Абай из колонии в один день освободились сразу 10 женщин, получивших сроки за незаконный оборот наркотиков. Их встретили у ворот родные и близкие. Одна из освободившихся рассказала, что впервые увидела своих четверых детей.

В Карагандинской области осужденный освободился раньше срока по новому закону, принятому в начале года. Мужчину встречали у колонии родственники. Сам освобожденный признался, что не ожидал такого поворота судьбы.